Vandali a Gambassi Terme: spalmata Nutella sulle tribune del Palio

Poco prima del Palio, a Gambassi Terme qualcuno ha spalmato Nutella sulle sedute delle tribune. La bravata, se così si può chiamare, ha 'sporcato' la vigilia di una delle manifestazioni gambassine più attese. A darne notizia è stato su Facebook il sindaco gambassino Paolo Campinoti.

"Già sprecare così uno o due barattoli di Nutella è sintomo di perfetta imbecillità, figuriamoci farlo per boicottare il Palio" ha scritto il primo cittadino. "Mi auguro che questo possa servire a far uscire alla luce i responsabili o direttamente o attraverso chi è a conoscenza dei fatti. L'appuntamento per la pulizia che l'amministrazione si è vista costretta a organizzare è per le 15:00 e naturalmente sarà fatta direttamente o indirettamente a spesa della comunità".

Dopo la pulizia di rito, il Palio è andato avanti. Con un po' di amarezza, questo è certo, ma dopo aver pulito le sedute e il pavimento si sono tenute le prime sfide.