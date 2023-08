Operatore ecologico salva due gatti abbandonati vicino a un cassonetto

Un operatore di Sei Toscana, il gestore di rifiuti per la provincia di Arezzo, ha salvato due gattini in una scatola gettata in un cassonetto. Il fatto è accaduto a Mausolea, una località di Bibbiena. Dopo aver allertato due agenti della polizia municipale, i gatti sono stati presi in custodia da una volontaria attiva in Casentino per aiutare animali domestici in difficoltà. A raccontare la storia è stato l'assessore Francesco Fregos, che ha annunciato come siano in corso le ricerche per l'adozione.