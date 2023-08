Pacchetto scuola Cerreto Guidi, ecco come presentare le domande

E’ disponibile dal 28 agosto e fino al 22 settembre 2023, il “Pacchetto Scuola”, il bando che prevede l’assegnazione di risorse stanziate dalla Regione Toscana per il sostegno allo studio nell’anno scolastico 2023/2024. Si tratta di un incentivo economico destinato agli studenti del Comune di Cerreto Guidi per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica come l’acquisto di libri, materiale didattico o il pagamento di servizi scolastici.

L’obiettivo è assicurare il diritto allo studio garantendo benefici economici a favore degli studenti a basso reddito.

Il bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola - Anno Scolastico 2023/2024”, è destinato agli studenti residenti nel Comune di Cerreto Guidi iscritti a una Scuola Secondaria di I e di II grado (medie o superiori) o a un percorso di istruzione e formazione professionale attivato presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di €.15.748,78.

Il pacchetto scuola viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali, con le modalità indicate nel bando, precisando che il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa in sede di presentazione della domanda, ma a conservarla obbligatoriamente per i controlli ex-post da effettuarsi a cura dei Comuni titolari del procedimento.

Per effettuare la richiesta è necessario collegarsi al seguente link:

https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Il bando con tutte le informazioni può essere scaricato dall’apposita sezione del sito del Comune di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa