Pulmino per anziani da Calci a Caprona per recarsi alle Poste dopo l'esplosione al bancomat

Il Comune di Calci e la Misericordia di Calci, come preannunciato nei giorni scorsi, hanno messo a punto il servizio di trasporto verso l’ufficio postale di Caprona in vista dell’erogazione delle pensioni del mese di Settembre. Ovviamente, il servizio è pensato per gli anziani soli che, impossibilitati a recarsi a Caprona in autonomia o accompagnati da familiari, sono soliti ritirare la pensione in contanti secondo le modalità previste da Poste Italiane.

“Già da diversi anni è in essere una convenzione tra amministrazione comunale e Misericordia che prevede l’assistenza agli anziani per servizi del genere – ricorda il sindaco Massimiliano Ghimenti – e all’indomani della chiusura dell’ufficio postale di Calci a seguito di rapina è stato possibile estendere il servizio fino a Caprona, grazie alla disponibilità della stessa Arciconfraternita rappresentata dal governatore Stefano Gambini. Il tutto nell’auspicio di una rapida riapertura dell’ufficio postale di Calci, motivo per cui ho nuovamente sollecitato Poste Italiane, informando anche la Prefettura ed esprimendo forte preoccupazione perché ancora mancano date certe, non solo per la riapertura ma addirittura per il sopralluogo di valutazione dei danni e, dunque, dei lavori da fare”.

Gli anziani interessati al servizio dovranno prenotarsi telefonando alla Misericordia di Calci (050.938400). I viaggi prevedono la partenza da Calci, zona Misericordia, alle 8,30 e ritorno attorno alle 9,45, nei giorni di venerdì 1 Settembre, sabato 2 Settembre, lunedì 4 Settembre e martedì 5 Settembre.

“Quando mi ha chiamato il sindaco – commenta il governatore Stefano Gambini - ho subito dato la nostra disponibilità per questo servizio per la Comunità. La Misericordia valuterà sin dall’inizio l’andamento del servizio così da prevedere eventuali aggiustamenti, sia per i giorni già previsti sia qualora sarà replicato. La richiesta, a chi avrà bisogno, è quella di prenotarsi con sufficiente anticipo e poi di presentarsi all’appuntamento con puntualità”.

“Esprimo forte preoccupazione – conclude il primo cittadino - per il fatto che Poste non abbia saputo indicare tempistiche certe per la riapertura dell’ufficio postale di Calci e neppure per i sopralluoghi, ritenendo inaccettabile una chiusura prolungata dell’ufficio postale calcesano che già provoca disagi e disservizi. Chiedo pubblicamente a Poste un impegno concreto a riaprire in tempi celeri, dandoci in tempi brevi un cronoprogramma affidabile e spedito dei lavori. Nel frattempo, visto il servizio organizzato in collaborazione con Misericordia che ringrazio nuovamente per la disponibilità, chiedo che all’ufficio postale di Caprona sia data priorità agli anziani che arrivano accompagnati”.