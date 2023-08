Ricomincio da Guido, la nuova Use Computer Gross di coach Valentino

L’astinenza è finita. Dopo un’estate che l’ha visto conseguire la tessera di allenatore nazionale, Luca Valentino è già in palestra con la sua nuova Use Computer Gross. Assieme ai confermati assistenti Davide Elmi e Tommaso Cappa ed al preparatore fisico, Diego Alpi, ha iniziato gli allenamenti in vista di una stagione nella quale la squadra si misurerà con un campionato nuovo e difficile da decifrare.

“E’ bello tornare a respirare il clima della palestra – attacca - fin da subito i ragazzi hanno dato l'impressione di fare sul serio, incuranti del caldo e della fatica classica dei primi allenamenti. Sono estremamente orgoglioso e felice di poter proseguire in quello che era il progetto iniziato l’anno scorso e di ritrovare in palestra lo zoccolo duro diciamo Use, ovvero capitan Sesoldi, Mazzoni, Cerchiaro, Baccetti e Giannone. Loro identificano alla perfezione l'idea di una base solida, costruita attraverso un percorso difficile ma autentico che, ne sono sicuro, darà i frutti sperati. A pro di questo, grazie alla collaborazione con Francesco Mazzoni che guida il vivaio, all'interno della serie B sono presenti ragazzi dell'under 19 e 17 Eccellenza, a testimonianza che il percorso giovanile sfocia nella prima squadra in modo coerente, grazie al lavoro tecnico e umano”.

Il coach grossetano parla poi dei singoli. “Sono felice di vedere di nuovo in palestra De Leone che con l'aggiunta di Quartuccio, volto e garanzia da anni del campionato e di Petronella che si incastra per caratteristiche fisiche e tecniche bene nella nostra struttura di squadra, danno l'idea di quella che vuol essere la linea e la sostanza che con la società vogliamo dare ovvero carattere, intraprendenza della gioventù ed esperienza. A supporto di quest'ultima caratteristica, la ciliegina sulla torta è il rientro alla Lazzeri di Rosselli, giocatore che ha attraversato i parquet più importanti d'Italia nella massima categoria e che, già nei primi allenamenti, ha l'entusiasmo e la voglia di quando ha iniziato.

Per me in primis e per tutti averlo in palestra è una grande occasione di crescita. Guido sicuramente alzerà la qualità del lavoro portando l'enorme esperienza di tutti questi anni giocati ad altissimo livello!”. Per chiudere un’occhiata al campionato. “La stagione che andiamo ad affrontare è tutto da scoprire con squadre composte da roster di ottimo livello e società piene di entusiasmo che hanno fatto sforzi enormi per poter competere e puntare in alto. La formula ci costringe ad essere subito pronti e non ci permette di perdere punti per strada viste le più fasi di cui è composto il campionato. Per quanto ci riguarda, ci affacciamo con grande umiltà e con la voglia di essere protagonisti di una stagione che renda orgoglioso tutto l'ambiente Use”.