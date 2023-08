Pesci rischiano morte certa, il salvataggio dalle pozze del torrente Pesa

Nuovo tentativo di salvataggio dei pesci sul torrente Pesa in secca a Montelupo Fiorentino. Questa mattina i volontari, il settore faunistico della Regione Toscana, la polizia provinciale di Firenze e gli Amici della Pesca di Empoli hanno raccolto centinaia di pesci e avannotti nelle poche pozze rimaste del fiume da settimane non toccato da piogge.

Per il comune era presente l'assessore all'Ambiente Lorenzo Nesi. Così ha commentato il sindaco Paolo Masetti: "Ringrazio davvero di cuore tutti ma siamo consapevoli che purtroppo non basta. Siamo in attesa di interventi strutturali già presenti nel documento operativo della difesa del suolo regionale e che aspettano solo di essere finanziati. Interventi non certo risolutivi ma capaci di aumentare la ‘resilienza’ del nostro torrente. Inutile aggiungere che si tratta di interventi non più rimandabili".