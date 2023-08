Segnalazione sull'App YouPol, polizia ritrova un'auto rubata a Pisa

Ieri sera, la Squadra Volante della Questura è intervenuta in via San Ranieri nel quartiere CEP, in risposta a una segnalazione su YouPol riguardante un'auto abbandonata. Si trattava di una Ford Kia Niro blu con targa tedesca. La pattuglia ha trovato l'auto segnalata, chiusa regolarmente. Dai dati, è emerso che l'auto era stata rubata in Germania nei mesi scorsi e risultava in ricerca in tutta l'area Schengen. L'auto è stata consegnata al soccorso stradale in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, che sarà rintracciato dalla Polizia tedesca in collaborazione con la Questura pisana.