Vandali al campo da basket di Sovigliana, canestro divelto

Brutto gesto in un campo da gioco pubblico. A Sovigliana è stato divelto il canestro del campo da basket nel giardino della Costituzione.

"Ai responsabili del "prode" gesto - commenta su Facebook il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -, che speriamo di individuare presto, ricordo che la risistemazione del campo comporterà l'utilizzo di risorse economiche e ore di lavoro per i dipendenti, che potevano benissimo essere impiegati per fare altro. Semplicemente mi chiedo: per quale ragione va vandalizzato un bene pubblico a disposizione di tutti?".

Il campo non sarà utilizzabile fino alla messa in sicurezza.