Nuovo volo di Ryanair: Pisa è collegata con Amman in Giordania

Pisa adesso è collegata con Amman, la Toscana e la Giordania si parlano. È stato ufficializzato il nuovo volo tra l'aeroporto Galilei di Pisa e quello della capitale dello stato asiatico. Dal 31 ottobre saranno attivi quattro voli a settimana grazie a Ryanair.

La novità rientra nell'ambito del piano operativo invernale 2023 della compagnia irlandese, che da tempo collega l'Italia e la Giordania. Per la Toscana è comunque una grande novità.

"Siamo lieti di proporre più scelta e valore ai clienti italiani aggiungendo questa rotta su Amman al piano operativo per l'inverno 2023. Vogliamo garantire ai passeggeri della Toscana un'offerta ancora più ampia per l'inverno. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Amman" ha detto Mauro Bolla, country manager per l'Italia di Ryanair.