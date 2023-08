Al via la stagione dell'Abc, partono gli allenamenti dei ragazzi di Angiolini

Partiti. E’ ufficialmente iniziata la stagione dell’Abc Solettificio Manetti che il 30 settembre a Quarrata debutterà nella nuova serie B Interregionale. Il gruppo gialloblu si è radunato ieri, giovedì 24 agosto, agli ordini di coach Walter Angiolini per iniziare la preparazione in vista del primo test amichevole in programma venerdì 1 settembre sul parquet dell’Us Livorno.

Dopo i saluti iniziali, il primo giorno di allenamenti è stato segnato come di consueto dai test atletici e dalla prima seduta con il preparatore fisico Simone Garbetti, con i gialloblu che proseguiranno adesso con un lavoro quotidiano integrando basket e atletica.

Ecco le prime parole di coach Angiolini e della dirigenza gialloblu.

"Credo molto in questo gruppo e in questo staff poichè l’alchimia che abbiamo trovato è un valore aggiunto – attacca Walter Angiolini -. Sono inoltre felice di poter dare il benvenuto nella squadra tecnica a Samuele Manetti, che ci darà una mano nell’allenare le skills individuali, e ad Alessandro Gemmi, che oltre a collaborare con Samuele si occuperà della parte di analisi video. Ad un gruppo coeso e compatto, in cui fondamentale sarà anche il contributo dei giovani, abbiamo aggiunto questa estate due innesti, Daniele Okereke e Leonardo Nannipieri, che porteranno agonismo e fisicità e che abbiamo scelto non soltanto per le doti fisiche e tecniche ma anche per la loro forte motivazione. Quello che ci tengo a trasmettere ai ragazzi – conclude – sono la carica e l’entusiasmo. Questo gruppo deve avere “fame”, deve mantenere sempre alto l’entusiasmo e sapersi trasmettere energia l’un con l’altro, ad ogni allenamento così come ad ogni partita. Questo sarà un aspetto fondamentale, a partire da oggi e per l’intero arco della nostra stagione".

"La società ripone grande fiducia in questa squadra – prosegue il presidente Renzo Tani – e, come abbiamo dimostrato la scorsa stagione, l’unione e la forza del gruppo dovranno rappresentare i nostri punti di forza. Sono certo che Walter, insieme al suo staff, saprà tirare fuori il meglio da ciascun giocatore e credo che continuando a lavorare con l’impegno e la costanza che ci contraddistinguono, sapremo farci trovare pronti anche per il nuovo campionato che ci aspetta".

"Fin da maggio la volontà della società è stata quella di confermare il gruppo storico e fare pochi ma mirati innesti, perchè crediamo nella compattezza e nelle capacità di questa rosa – concludono i consigliere Alessio Belli e Leonardo Manetti -. Sarà un campionato molto competitivo in cui dovremo alzare l’asticella, ma la fiducia che riponiamo in questi ragazzi è tale da farci intraprendere questa nuova avventura con la consapevolezza di quello che potremo fare. Siamo felici di rivedere facce sorridenti e fortemente motivate e siamo orgogliosi di presentarci alla prossima serie B Interregionale con un gruppo composto da una squadra competitiva ma prima ancora da bravi ragazzi e grandi amici. Fondamentali saranno poi i giovani, che già durante lo scorso campionato hanno avuto ampio spazio e che a maggior ragione quest’anno dovranno farsi trovare pronti a dare il loro apporto alla squadra. A Livorno, venerdì prossimo, avremo il primo test amichevole in cui ci aspettiamo di vedere subito l’atteggiamento di una squadra che scende in campo per dare il 110%, perchè è da qui che si inizia a costruire la nostra stagione".

Fonte: Abc Castelfiorentino