Un momento di raccoglimento per l'ex sindaco Florio Talini

Questa mattina in occasione del 16° anniversario della scomparsa, come ogni anno il Comune di Fucecchio ha ricordato la figura del sindaco Florio Talini, partecipando ad un breve momento di raccoglimento insieme a familiari e amici che si sono ritrovati al cimitero di Ponte a Cappiano. Talini, prematuramente scomparso il 25 agosto del 2007, fu primo cittadino di Fucecchio per due legislature, dal 1995 al 2004. Per l'amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco Emma Donnini. Presenti anche l'ex sindaco Claudio Toni e l'allora direttore generale del Comune di Fucecchio Roberto Vezzosi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa