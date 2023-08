Esplode bombola del gas all'Elba, feriti due 19enni che passavano per caso

Una bombola di gas è esplosa all'Isola d'Elba causando il ferimento di due turisti veneti di 19 anni (uno di Castelfranco Veneto e l'altro di Cittadella) che erano di passaggio. Il fatto è avvenuto nel comune di Rio. I giovani stavano passando a piedi in un sottopassaggio in via Taddei Castelli quando è accaduta l'esplosione e sono stati investiti da una fiammata. I due hanno riportato ustioni di primo e secondo grado. Uno dei due, il più grave, è finito tramite l'elisoccorso Pegaso al Deu di Pisa, l'altro al pronto soccorso di Portoferraio per ustioni a un braccio. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area da un principio di incendio.