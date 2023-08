Inaugurata l’area verde di San Ginese di Compito

È stata inaugurata ieri sera (giovedì 24) l’area verde di San Ginese di Compito, situata nei pressi della chiesa che è stata riqualificata dalla Parrocchia di Sant’Alessandro e San Ginese con il contributo straordinario del Comune di Capannori nell’ambito del bando 2021-2022 ‘Spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità”.

L’iniziativa, realizzata in occasione della Solennità di San Ginese, ha preso il via alle ore 21:00 con la celebrazione solenne dei vespri e la processione accompagnata dalla Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Colle di Compito e dal Gruppo storico’ Castel Durante’ di San Ginese. Il taglio del nastro della nuova area, alla presenza del vicesindaco Matteo Francesconi e dei consiglieri comunali Marco Bachi, Claudia Berti, Gaetano Ceccarelli e Laura Lionetti, è avvenuto subito dopo.

Per festeggiare l'apertura di un nuovo spazio per la comunità c'è stata l’esibizione delle majorettes e un intrattenimento musicale a cura della Filarmonica di Colle di Compito e un rinfresco finale.

L’area, che vuole essere uno spazio di aggregazione per la comunità grazie anche alla collaborazione con volontari che faranno vivere il luogo con eventi per tutti, è stata riqualificata con la risistemazione dell’area di ingresso, l’installazione di nuovi giochi per bambini e ragazzi, l’installazione di panchine e la creazione di nuove sedute, la risistemazione del locale ristoro.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa