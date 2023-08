Incidente stradale a Castelfiorentino, vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area

Due feriti e l'intervento dei vigili del fuoco di Petrazzi per un incidente avvenuto in via Machiavelli a Castelfiorentino questa mattina. Poco dopo le 9 è avvenuto lo scontro con due feriti, tra cui un 76enne. Sul posto due ambulanze della Misericordia di Castelfiorentino e di Certaldo, per il trasferimento dei feriti all'ospedale San Giuseppe di Empoli. I vigili del fuoco sono stati chiamati per la messa in sicurezza di un'auto a causa del vapore che stava fuoriuscendo dal radiatore, che avrebbe potuto surriscaldare il veicolo con il rischio di un incendio.