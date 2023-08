Infermiera tedesca arrestata a Calambrone su mandato europeo, era in vacanza con la famiglia

Arrestata una 45enne tedesca in vacanza in una struttura ricettiva di Calambrone a Pisa. Questa mattina alle 5.20 le volanti della questura di Pisa sono intervenuti per l'arresto della donna, un'infermiera presente con la famiglia. Questo perché era stato diramato dall'autorità giudiziaria della Germania un mandato di arresto europeo per frode fiscale con alert diramato dalla polizia tedesca in ambito Schengen. La donna è stata arrestata e trasferita nel carcere Don Bosco, a disposizione della Corte d'Appello di Firenze in attesa dell'eventuale estradizione.