Miss Toscana ricorda Gerry Stefanelli, la finale per la prima volta a Castelfiorentino

"Con il dolore nel cuore, Miss Toscana continua nel ricordo e in onore di mio padre, Gerry Stefanelli". Sono le parole, toccanti, del figlio Alessio a segnare questa edizione della finale regionale di Miss Toscana 2023, che per la prima volta nella sua lunga storia si svolgerà a Castelfiorentino (FI) mercoledì 30 agosto (ore 21.30) in Piazza Gramsci. Una serata nel ricordo di Gerry Stefanelli, per oltre quarant’anni infaticabile organizzatore del concorso di Miss Italia per la Toscana, scomparso improvvisamente due settimane fa, all’indomani della presentazione di questa edizione nel Municipio di Castelfiorentino.

Una novità importante per Castelfiorentino, grazie all’organizzazione del Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze “ e in modo particolare del suo presidente, Paolo Antilli, che proprio in virtù della fiducia riposta da Gerry in questi anni è riuscito a portare a Castelfiorentino la finale della manifestazione dopo 40 anni consecutivi in cui si era sempre tenuta a Casciana Terme.

Alla finale regionale, che viene organizzata in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e il sostegno di numerosi sponsor del territorio, parteciperanno ventiquattro ragazze, che si contenderanno il pass di accesso alle semifinali nazionali. Le ragazze si potranno vedere nelle vie del centro fin dal mattino di mercoledì, in quanto ci sarà un primo incontro con i giornalisti e, a seguire, l’accoglienza ufficiale del Sindaco, Alessio Falorni. In serata, dalle 21.30 ci sarà prima una sfilata dei bambini, un’esibizione della scuola di ballo e subito dopo la sfilata delle ventiquattro ragazze, alle quali – oltre al titolo di “Miss Toscana 2023” – saranno assegnate le fasce di “Miss Framesi”, “Miss Givova” e “Miss Social”. La serata sarà condotta da Raffaello Zenieri e Gaetano Gennai, con la partecipazione di Miss Italia 2022, Lavinia Abate.

"Lavorando tutti questi mesi a fianco di Gerry nell’organizzazione di questo evento – osserva Paolo Antilli, presidente del CCN Tre Piazze - speravo in un epilogo diverso. Il destino ha voluto così e con Alessio Stefanelli, sua moglie Claudia e Giovanni Rastrelli stiamo predisponendo la serata nel migliore dei modi,. Rimane l’orgoglio di essere riuscito a portare questa grande manifestazione qui, nel territorio dove vivo e lavoro da sempre, e di aver conquistato la fiducia e la stima di Gerry, che per me rimane la cosa più importante visto il ruolo che lui aveva nel Concorso non solo a livello regionale ma anche nazionale. Sono certo che la serata di mercoledì sarà la prima di una lunga serie, e desidero ringraziare anche i volontari della Prociv di Castelfiorentino che ci supporteranno con la loro presenza".

"Siamo felici di ospitare a Castelfiorentino – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – la finale toscana del Concorso di Miss Italia, un evento che per la prima volta dopo 40 anni interrompe la tradizione della finale a Casciana Terme ma che corona altresì il forte impegno profuso in questi anni dal CCN Tre Piazze e in particolare da Paolo Antilli per tenere questa manifestazione da noi, di fronte al Teatro del Popolo. Sarà certamente una serata indimenticabile, con un ricordo speciale per Gerry Stefanelli, che purtroppo è venuto a mancare improvvisamente, quindici giorni fa, il giorno dopo che ci siamo scattati una foto ricordo di fronte al Municipio".

Per ulteriori informazioni sulla serata e per chi volesse fissare tavoli è sufficiente contattare tramite whatsapp il seguente numero. 388 3705157

La finale di Miss Toscana 2023 è stata resa possibile grazie al contributo dei seguenti sponsor: Banca Cambiano 1884 SpA, Ugo Scotti, Brico Io, gruppo Carron, CLK Italia, CCN Tre Piazze, AR Stilisti per Capelli, Antonelli Firenze, Fioravanti & Cambi, Manetti Distribuzione Alimentari, Geocasa Costruzioni, Officine meccaniche Castelfiorentino. Calugi Stefania, Fondazione Leonardo 500, Verdiani & Linari, Maperó, Borgo alla Vigna, Panificio Panchetti, Vivaio il Melograno, Caffè Del Teatro.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa