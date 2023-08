Paga sigarette con carta bancomat rubata, denunciato a Cecina

Un 38enne pregiudicato è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per aver pagato con una carta bancomat non sua circa 100 euro di pacchetti di sigarette in alcuni distributori automatici di tabaccherie di zona. Lo ha fatto usando pagamenti di piccolo taglio più volte, così da non dover utilizzare il codice pin. Il bancomat era risultato rubato dall'auto del legittimo proprietario, un cecinese che aveva denunciato il furto la scorsa settimana. Prima di poter bloccare la carta si era accorto che era già stata usata per dei pagamenti durante la notte. Con queste informazioni e con le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei distributori automatici di sigarette, è stato individuato l'uomo poi denunciato.