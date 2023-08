Pozzo in Festa al Parco degli Olmi, ritorna la cena sociale conclusiva

Al via la diciannovesima edizione di “Pozzo in Festa” a partire da martedì 29 agosto fino a lunedì 4 settembre, presso il Parco Verde di Olmi a Quarrata.

Quest’anno la tradizionale festa dell’associazione, organizzata per sostenere le attività e i progetti portati avanti sul territorio, sarà arricchita dal ritorno della cena sociale, prevista per lunedì 4 settembre, a conclusione della settimana di festa.

Ogni sera sarà possibile trascorrere cena e dopocena in compagnia, gustando i piatti della cucina e le pizze del forno a legna, con un piatto del giorno disponibile ogni sera fino al 3 settembre.

L’ultima serata, lunedì 4 settembre, sarà invece dedicata alla cena sociale, un evento unico per ritrovare tutti gli amici del Pozzo e le persone che da sempre condividono il nostro progetto di comunità.

Il periodo della festa è sempre stato molto importante per noi; è un momento di condivisione e di scambio continuo con le persone che vivono il territorio; è un modo per rivedere vecchi amici dopo tanto tempo ma anche per farsene di nuovi, e per esprimere ancora una volta i valori della solidarietà e della vicinanza a chi vive fragilità di vario tipo. Come ogni anno, il ricavato della manifestazione andrà infatti a sostegno dei numerosi progetti rivolti alle persone in difficoltà che il Pozzo di Giacobbe porta avanti sul territorio di Quarrata e non solo.

Oltre al ristorante e alla pizzeria, alcuni appuntamenti da non perdere:

- giovedì 31 agosto ci sarà un punto informativo sui pericoli del gioco d’azzardo a cura della Cooperativa Sociale CAT per il progetto Game Lover

- venerdì 1° settembre Auser Quarrata con Alessandro Niccolai presenta il corso di Ginnastica Dolce Cinese, in avvio a metà settembre

- sabato 2 settembre si balla il liscio con la StefAl Band – per prenotazioni del tavolo in pista: Luciano 348 0461985

- lunedì 4 settembre cena sociale con Sgurz in concerto

La cena sociale di lunedì 4 settembre è su prenotazione e prevede un menu fisso ad offerta libera. Si può prenotare il proprio posto alle casse della Festa direttamente al Parco Verde, oppure contattando l’associazione al numero 0573 739626.

Fonte: Ufficio stampa