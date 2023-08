Un 52enne è morto dopo che, a bordo del suo scooter di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di un'abitazione. Il fatto è accaduto poco prima delle 23 di ieri sulla via Romana Vecchia a Badia Pozzeveri, nel territorio di Altopascio. Alcuni abitanti hanno dato l'allarme e subito il 118 ha inviato i soccorsi, ma per il capannorese Andrea Della Nina non c'è stato niente da fare. I rilievi sono a cura dei carabinieri.