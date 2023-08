Vinci, al via le domande per il pacchetto scuola 2023-24

Al via anche per l'anno scolastico 2023-2024 il ‘Pacchetto scuola’, l'incentivo economico individuale destinato a studenti che sono iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o ad un percorso di istruzione e formazione professionale, per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).

Le domande d’ammissione al bando per i cittadini di Vinci possono essere presentate da lunedì 28 agosto a venerdì 22 settembre 2023, esclusivamente online attraverso il portale dei servizi a domanda individuale accedendo al sito internet del Comune di Vinci nella sezione “Servizi”- “Servizi a domanda individuale” - https://sociali.dgegovpa.it/vinci/index.zul con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con Carta di identità elettronica con pin.

Possono fare domanda studenti residenti nel comune di Vinci di età non superiore a 20 anni compiuti entro il 22 settembre 2023, appartenenti a famiglie con ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente) non superiore a 15.748,78 euro, iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado o a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale, presso una scuola secondaria di secondo grado o presso una agenzia formativa accreditata.

I richiedenti sono tenuti alla conservazione della documentazione delle spese sostenute (libri, materiale didattico, abbonamenti autobus e/o treno, ecc.) da esibire in sede di controllo ex post.

Sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Vinci e sul sito istituzionale dello stesso, www.comune.vinci.fi.it. I dichiaranti, che hanno presentato domanda di partecipazione, potranno inoltrare ricorso avverso a tale graduatoria entro e non oltre i 10 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune di Vinci, Piazza Leonardo da Vinci.

“Il pacchetto scuola, finanziato dalla Regione Toscana ed erogato attraverso i Comuni, è un’azione che va nella direzione del diritto allo studio, per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica, ed è particolarmente importante in questo periodo in cui molte famiglie hanno difficoltà a fare fronte a spese e rincari anche per mandare i figli a scuola” commenta l'assessore alla Pubblica Istruzione di Vinci Chiara Ciattini.

A questo link https://shorturl.at/pwyBH è possibile scaricare il bando.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'ufficio Scuola inviando una mail all’indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it. oppure telefonando al numero 0571/933241 – 933293.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa