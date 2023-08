Evacuate famiglie per cedimento di un edificio in centro a Poggibonsi

Intervento dei vigili del fuoco questa notte in centro a Poggibonsi. Poco prima dell'una un cedimento di un edificio ha portato alla necessità di evacuare le famiglie di quell'edificio per la messa in sicurezza e anche degli appartamenti vicini. Parliamo di un totale di 14 persone, alcune che hanno trovato alloggio in strutture alberghiere di zona, altre invece che si sono organizzate autonomamente. Sul posto anche le forze dell'ordine, la polizia municipale e i tecnici del comuni. Per l'amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Nicola Berti e gli assessori Susanna Salvadori e Fabio Carrozzino. Le famiglie presenti sono provvoriamente ospitate in una struttura ricettiva in attesa di necessarie e più approfondite valutazioni tecniche. L'area è stata transennata.