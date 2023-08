Lite tra vicini di casa degenera, tre persone ferite con coltello e machete

Finisce a colpi di coltello e machete una rissa tra vicini di casa a Massarosa. Tre i feriti, un 56enne è il più grave ed è stato colpito alla schiena: è ricoverato in terapia intensiva in codice rosso all'ospedale Versilia ma secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Prognosi di 10 giorni per un 45enne per ferite da arma da taglio a una mano e al lobo di un orecchio. Ferita in modo lieve a una mano la moglie di una dei due uomini.

La polizia ha denunciato i due uomini per lesioni. La polizia indaga ma pare che la lite - datata sabato 26 agosto di sera - possa ricollegarsi al presunto furto di una piantina di marjuana. Tutto è avvenuto intorno all'ora di cena. Prima ci sarebbe stato un aspro diverbio tra i due uomini, poi dalle parole si è passati ai fatti, ne è nata la colluttazione e poi le ferite con coltelli e anche col machete, finendo per essere coinvolta anche la donna.

Sul posto sono intervenute volanti del commissariato di polizia oltre alle ambulanze della Misericordia di Massarosa e quella infermieristica di Stiava.