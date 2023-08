Aeronautica Militare, a Firenze la Corsa del Centenario

Domenica 17 settembre, avrà luogo una Corsa competitiva di 10 km e una Corsa ludico motoria di 4,5 km nell’ambito degli eventi pianificati per festeggiare i 100 anni della costituzione dell’Aeronautica Militare. Questa rappresenta l’edizione fiorentina dell’evento podistico che si terrà contemporaneamente in tutta Italia in occasione del Centenario. Il ritrovo è previsto alle ore 8 all’interno dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (viale dell’Aeronautica 14, Parco delle Cascine. Firenze) con partenza alle ore 9:30 per tutti.

L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Podistica Dilettantistica Isolotto - del gruppo UISP - che promuove l’attività podistica sul territorio fiorentino dal 1980, la quale ha coordinato con le istituzioni locali la fattibilità e la riuscita di questo evento.

La partecipazione è aperta a tutti, dai singoli individui alle società sportive, previo iscrizione direttamente sul sito dell’ISOLOTTO APD; l’iscrizione sosterrà l’AIRC nell’ambito del progetto “Un dono dal cielo” finalizzato all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di AIRC confermando ancora una volta l’impegno che l’Aeronautica Militare ha quotidianamente nel sociale a favore della Ricerca con attenzione ai più deboli e bisognosi.

Per ulteriori informazioni di settore, modalità di iscrizione, regolamento e percorso, premiazione individuali e di società e servizi annessi, che ISOLOTTO APD a disposizione: QUI.

La corsa competitiva di 10 chilometri prevede la presentazione di certificazione agonistica mentre quella ludico motoria di 4,5 km è aperta a tutti.

Iscriversi è facile, vi aspettiamo numerosi per contribuire alle iniziative benefiche e passare insieme una giornata di sport a Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa