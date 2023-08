Convegno su Raffaello Sanzio a Montepulciano

"Raffaello Sanzio tra originalità e riproducibilità dell’immagine", è questo il titolo della conferenza pubblica a cura di Laura Aldovini, direttrice dei Musei Civici di Pavia, che si terrà mercoledì 30 agosto 2023, ore 17.30, presso la canonica del Tempio di San Biagio, a Montepulciano. Il tema della conferenza riguarderà non soltanto il grande estro di Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti di ogni tempo, non solo del Rinascimento, ma una particolare intuizione del pittore urbinate, custodita proprio all'interno dei Musei Civici di Pavia. Si tratta di una matrice in rame incisa a bulino, raffigurante la Strage degli innocenti, un'invenzione di Raffaello, che, nel secondo decennio del Cinquecento, aveva messo a sistema l'idea di far incidere e così trasmettere tramite la stampa, in molteplici esemplari, le proprie ‘idee' o ‘invenzioni'. Risultando, di fatto, un antesignano dei più moderni metodi di riproducibilità dell'opera d'arte.

“Montepulciano ospita una conferenza di assoluto livello su un tema affascinante come i primi esperimenti di riproducibilità delle opere d’arte – è il commento del Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini - da alcuni anni a questa parte abbiamo accolto con grande favore le iniziative promosse dalla scuola estiva Beniamino Burstein che attira sul nostro territorio studiosi e appassionati del libro antico e della stampa. Tema che verrà ulteriormente valorizzato e approfondito con le giornate del 23 e 24 settembre, quando Montepulciano diventerà “Città del Libro Antico e Raro”, con mostre, esposizioni e salotti letterari osptidando studiosi di chiara fama”.

La conferenza pubblica sarà preceduta dai saluti istituzionali del Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, di don Domenico Zafarana, parroco di Montepulciano e di Paolo Tiezzi Maestri, presidente Società Bibliografica Toscana. Presiede i lavori del pomeriggio Edoardo Barbieri, professore presso il Dipartimento di Studi medioevali, umanistici e rinascimentali dell'Università Cattolica di Milano.

L'iniziativa rientra nell'ambito della scuola estiva “Beniamino Burstein” 2023, che si terrà tra Torrita di Siena, Sala parrocchiale “Il Convento”, e Montepulciano, dal 28 al 31 agosto 2023 e che ha come tema il "Testo verbale e testo iconico nel libro del Rinascimento".

La conferenza è organizzata dalla Società Bibliografica Toscana in collaborazione con una serie di enti ed istituzioni, tra le quali i Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena, la Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, la Parrocchia di Montepulciano, l'Unità Pastorale di Torrita di Siena, la Pro-Loco di Torrita di Siena, , la Biblioteca di Vila Classica, il C.R.E.L.E.B. (Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca), l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

