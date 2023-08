Domenica metropolitana di settembre, musei e mostre gratis per i residenti dell'area fiorentina

Domenica 3 settembre torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate grazie al Comune di Firenze, alla Città Metropolitana di Firenze e a MUS.E, con il supporto di Giotto, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

Proseguono le visite e i percorsi alla scoperta delle porte, torri e fortezze cittadine, grazie alla collaborazione dell'Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO e della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, che permettono di ammirare una spettacolare Firenze dall’alto, di conoscere la storia della città e del suo articolato sistema difensivo.

Grazie alla passeggiata Intorno a Porta San Gallo si potrà invece conoscere meglio la storia di questo luogo e dello storico quartiere che si sviluppa intorno a piazza Libertà, mentre visitando Porta Romana - che resterà visitabile per tutto il mese di settembre, affiancandosi ad altri percorsi a piedi e in bicicletta - si potrà approfondire la conoscenza di questa architettura e dell'area a lei correlata, nonché percorrere un tratto di mura cittadine.

Forte di Belvedere, un’altra celeberrima fortezza cittadina, ospita la mostra personale di Nico Vascellari: Melma. Video, sculture, collage, installazioni che indagano la relazione tra uomo e natura sono le opere che compongono l’esposizione, realizzate ad hoc per gli spazi del Forte di Belvedere.

Ultimo fine settimana per godere a Palazzo Medici Riccardi della mostra dedicata a Luca Giordano, grande maestro del Barocco italiano. L’esposizione mette a fuoco la straordinaria qualità pittorica dell’artista napoletano particolarmente legato alla città di Firenze grazie ad importati prestiti internazionali.

Nel Museo di Palazzo Vecchio, nel salone dei Dugento, è visibile il quinto ciclo degli arazzi dedicati alle Storie di Giuseppe. La serie è stata voluta dal duca Cosimo I de’ Medici e tessuta tra il 1545 e il 1553 su disegno dei maggiori artisti dell’epoca: Agnolo Bronzino, Jacopo Pontormo e Francesco Salviati.

Al Museo Novecento è ancora possibile fare visita alla grande mostra Lucio Fontana. L’origine du monde, testimonianza dell’indagine dell’artista sulla materia, sulla vita e sul cosmo. Presso lo stesso museo sono aperte le esposizioni temporanee The Messages of Gravity di Luca Pozzi e Y.Z. Kami. Light, Gaze, Presence, che è dislocata anche in altre prestigiose istituzioni culturali fiorentine.

Al Museo Stefano Bardini e a Palazzo Medici Riccardi sarà possibile ammirare la mostra dedicata all’artista americana Rachel Feinstein: le opere spaziano dalla scultura alla pittura e dialogano eccezionalmente con i capolavori custoditi nei musei fiorentini.

Presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine, sarà possibile accedere ai ponteggi allestiti per gli interventi di diagnostica e restauro presso la Cappella Brancacci che consentono di trovarsi a tu per tu con gli affreschi di Masaccio, Masolino e Filippino Lippi.