Fuori pericolo la 13enne che ha rischiato di annegare a Massa

È fuori pericolo di vita la ragazzina di 13 anni soccorsa in mare ieri a Marina di Massa, a Massa Carrara. La giovane, di origine egiziana e ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, si trovava sulla spiaggia insieme alla famiglia. Una volta entrata in acqua è stata travolta e trascinata via da un'onda. Il provvidenziale intervento di due bagnini ha evitato che la ragazzina annegasse. Sul posto, poi, sono intervenuti un’automedica di Massa e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara, che hanno trasportato la 13enne in codice rosso all'ospedale di Marina di Massa, da cui poi è stata trasferita col Pegaso a Firenze.