Lavoro Empoli, 4 ottime occasioni da Synergie

Agosto sta finendo, le ferie per molti sono finite da un pezzo ma per chi cerca lavoro settembre è l'occasione per ottenere un nuovo impiego dato che le aziende ripartono a pieno regime,. E stavolta c'è una valanga di offerte disponibili per tutti voi, oltre a un corso di formazione con sbocchi lavorativi concreti. Ecco a voi la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo le nuove offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana, alcune potrebbero essere ancora valide). Abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui, abbiamo superato i 1.300 iscritti!

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ELETTRICISTA

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore elettrotecnico.

La risorsa lavorerà per la realizzazione e manutenzione di impianti:

- Impianti Elettrici Civili

- Impianti Elettrici Industriali

- Impianti di Videosorveglianza.

- Impianti di Anti Intrusione.

- Cablaggio Quadro Elettrici.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/elettricista

MAGAZZINIERE JUNIOR

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per nota azienda cliente.

La risorsa inserita in magazzino dovrà occuparsi della movimentazione della merce in entrata e in uscita.

Per questa posizione si ricerca una risorsa immediatamente disponibile e che abbia maturato anche una minima esperienza pregressa nella medesima mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-junior

COMMERCIALE FRONT OFFICE SETTORE ASSICURATIVO

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore assicurativo.

La risorsa si occuperà della vendita di pacchetti assicurativi e dell'implementazione del portafoglio clienti aziendale.Si richieda esperienza pregressa nella mansione e nella vendita al pubblico. ottime doti comunicative e relazionali e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/commerciale-front-office-settore-assicurativo

ADDETTO/A TAGLIO CAD ABBIGLIAMENTO JUNIOR

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente nel settore abbigliamento.

La risorsa, affiancata da una risorsa interna, si occuperà dell'adesivatura e del taglio cad e/o a mano di tessuti.

Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione, si chiede disponibilità immediata e interesse per la mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-taglio-cad-abbigliamento-junior

CORSISTI SETTORE CALZATURIERO

Hai passione per il settore calzaturiero e sei in cerca di un percorso di formazione che ti consenta di maturare competenze giuste per iniziare a lavorare? Synergie Italia Spa, in collaborazione con il Consorzio Toscana Manifatture, seleziona ragazzi e ragazze in età di apprendistato per il corso professionalizzante orlatura. Le risorse selezionate, grazie a un iter di formazione gratuito della durata di 240 ore, saranno assunte con contratto di apprendistato presso le aziende promotrici del progetto con la mansione di addetti e addetta alla manovia di rifinizione settore calzaturiero e avranno la possibilità di:

1. Conoscere da vicino il settore calzaturiero e apprendere il mestiere di orlatura dell'intera calzatura;

2. Entrare in contatto con le principali aziende del territorio e del settore, che seguiranno i corsisti sia durante l’iter selettivo che durante il percorso di formazione.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Età di apprendistato (fino a max 29 anni)

- Attitudine a svolgere lavori manuali in contesti di produzione

- Doti di precisione e capacità di lavorare nel rispetto dei tempi assegnati e degli standard qualitativi richiesti

Ti offriamo un percorso formativo gratuito propedeutico all’inserimento in apprendistato presso rinomati calzaturifici della zona.

Sede: Santa Croce sull'arno

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/corsisti-settore-calzaturiero