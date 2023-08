San Casciano e Barberino Tavarnelle riaprono le iscrizioni ai servizi scolastici

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha riaperto i termini per effettuare fino al 4 settembre le iscrizioni relative ai servizi scolastici, in particolare per il trasporto scolastico e l’entrata anticipata. Le domande saranno accolte sulla base dei posti rimasti disponibili. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line tramite il sito E CIVIS - moduli on line. Sono ancora aperte le iscrizioni al servizio di mensa scolastica per gli alunni che si apprestano a frequentare il primo anno della scuola dell'infanzia e la prima classe della scuola primaria.

Le richieste di dieta speciale devono essere presentate ogni anno. Le iscrizioni del trasporto scolastico potranno riguardare solo i tragitti già individuati. Anche quest’anno le famiglie potranno usufruire del servizio Pedibus, il servizio di accompagnamento a piedi a cura dei volontari dell’Auser di San Casciano, fino al completamento dei posti disponibili. Il servizio rivolto agli allievi della scuola primaria del capoluogo San Casciano è articolato in due tragitti: la Linea 1 Centro storico e Linea 2 Gentilino.

Il pedibus potrà essere attivato anche nelle frazioni di Cerbaia e Mercatale qualora si raggiunga un numero minimo di richieste/iscrizioni. Per poter accedere al servizio occorre scaricare il modello di iscrizione direttamente dal sito web del Comune e riconsegnarlo presso l'ufficio Urp - Protocollo del Comune (Via Machiavelli, 56). L’ufficio è aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il lunedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 18:30. E' preferibile l’invio tramite mail - protocollo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Per informazioni: ufficio Servizi educativi Comune di San Casciano in Val di Pesa - tel. 055 8256269 - scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Anche il Comune di Barberino Tavarnelle ha riaperto fino al 4 settembre le iscrizioni ai servizi scolastici: colazione, pasto, pre-scuola, post-scuola e trasporto per l’anno scolastico 2023-2024. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line tramite SPID, CIE o CNS attivata. Il servizio di trasporto scolastico le nuove iscrizioni ed i cambi fermata si accettano solo sugli itinerari già stabiliti.

Le iscrizioni ai servizi di colazione, pasto e trasporto devono essere effettuate solo all’inizio di ogni ciclo scolastico (iscritti al 1° anno Scuola dell'Infanzia, 1° anno Scuola Primaria e 1° anno Scuola Secondaria) mentre le iscrizioni ai servizi di pre e post-scuola e le richieste di dieta speciale devono essere riconfermate ogni anno. Quanto alle iscrizioni ai servizi di colazione, pasto e trasporto sono confermate automaticamente dalle classi seconde fino alla fine di ogni ciclo scolastico. Tuttavia i genitori sono tenuti a comunicare on line sul portale ogni eventuale variazione o rinuncia.

Per informazioni: ufficio Servizi educativi Comune di Barberino Tavarnelle - tel. 055 8052228 - 055 8053386, e-mail scuola@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa