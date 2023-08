Siena Jazz, Fabio: "Impegno costante per il futuro dell’Accademia"

Il sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha incontrato questo pomeriggio, lunedì 28 agosto, il consiglio d’amministrazione dell’Accademia nazionale Siena Jazz. L’incontro, aperto anche ai docenti e al quale ha partecipato anche l'assessore alle partecipate Enrico Tucci, si è svolto all’interno della sede dell’accademia in Fortezza Medicea.

Durante il colloquio, che si è svolto in clima di piena cordialità, il sindaco Nicoletta Fabio ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale al fianco di quella che è un’eccellenza del territorio, oltre che importante testimone internazionale di valori culturali da trasmettere anche alle generazioni future. “Dobbiamo preservare un luogo di cultura storico per la città - ha detto il sindaco durante l’incontro – che ha saputo aprire panorami e prospettive, travalicando i confini di Siena, ma riuscendo a trasmetterne i valori di alta formazione che qui nascono. Didattica, ricerca e produzione, come recita lo Statuto, devono rimanere i capisaldi su cui basare l’attività del Siena Jazz”.

“Il Comune di Siena – ha proseguito Fabio - ha supportato concretamente il Siena Jazz, attraverso lo stanziamento di fondi pubblici e attraverso l’avvenuta riqualificazione della sede, di proprietà comunale. Un impegno che proseguirà nei prossimi anni. E’ necessario da una parte tutelare corsi, insegnamenti, competenze e professionalità che hanno contribuito a scrivere la storia dell’Accademia, affinché questa rimanga un punto di riferimento internazionale e possa anche implementare il suo appeal a tutti i livelli. Dall’altra è altresì necessario avviare una stagione sostenibile dal punto di vista gestionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie che non posso essere più quelle del passato. Per raggiungere questo equilibrio è necessaria la collaborazione di tutti, consiglio d’amministrazione e personale compresi, oltre naturalmente al supporto dell’amministrazione comunale e delle istituzioni territoriali. Da parte nostra proseguiremo, come già fatto anche prima della giornata di oggi, con gli incontri istituzionali e non solo, in piena sinergia con tutti gli attori coinvolti, che hanno a cuore il futuro del Siena Jazz”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa