Sull'Appennino Pistoiese un corso per scrivere di natura

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 Oasi Dynamo, l’incontaminata riserva naturale di oltre 1000 ettari che sovrasta l’Appennino Pistoiese, affiliata al WWF, ospiterà Wilderness: l’esperienza umana nella natura selvaggia, un weekend dedicato alla scrittura di wilderness, che prevede workshop, lezioni esperienziali e un soggiorno esclusivo nei lodge della riserva, per immergersi nell’atmosfera suggestiva dei boschi, dimenticare la città e ascoltare le emozioni e le sensazioni che solo la natura sa offrire.

La wilderness, la natura nel suo stato primordiale, è priva di qualsiasi elemento di antropizzazione: un ambiente di cui l’uomo, da tempo, difficilmente riesce a sentirsi parte e dal quale si è sempre più allontanato. Accompagnati dalle guide ambientali dell’oasi, i partecipanti del weekend potranno vivere per due giorni a stretto contatto con esso, allenando le percezioni uniche che derivano dal completo abbandonarsi alla natura. Impareranno ad ascoltarla e a trovare le giuste parole per descriverla, apprenderanno i fondamenti della composizione del nature essay, un genere che coniuga scrittura scientifica e narrativa, in forma di diario. Acquisiranno, infine, le tecniche dello storytelling, circondati da un’atmosfera dal sapore antico.

Il fine settimana costituisce la parte in presenza di “Scrivere di Natura”, il primo ed unico corso in Italia interamente dedicato al nature writing, organizzato da Kressida editore, che si svolgerà dal 3 ottobre al 28 novembre 2023. Composto da sette moduli, tra lezioni online e l’esperienza presso Oasi Dynamo, si propone di insegnare a narrare la bellezza autentica dei paesaggi e la relazione che lega l’uomo e l’ambiente naturale. Giunto ormai con grande successo alla sua terza edizione, il corso è anche un viaggio appassionante alla scoperta di luoghi e linguaggi dell’ecologia.

“Scrivere di Natura” vi permetterà infatti di affrontare anche grandi temi quali i cambiamenti climatici, l’importanza della biodiversità e il rispetto della vita animale e vegetale, nonché di cimentarvi, con l’aiuto delle docenti Anna Stella Dolcetti, esperta in ecologia, biodiversità e valorizzazione del patrimonio ambientale e Mariaclara Menenti Savelli, editore Kressida, nella narrativa e nell’ecopoesia.

Previsti anche laboratori di lettura, sulle orme di autori indimenticabili che alla natura hanno dedicato le loro più celebri opere: Henry David Thoreau, che dopo due anni trascorsi in una capanna sulle sponde del lago Walden, in Massachussets, scrisse il libro che lo rese famoso, Walden ovvero Vita nei boschi, ritenuto uno dei primi romanzi ecologici; Rachel Carson, l’autrice di Primavera Silenziosa, manifesto antesignano del movimento ambientalista, e ancora Gary Snyder, Arne Naess e John Muir.

Insomma, se natura e scrittura sono le vostre passioni e desiderate apprendere tecniche e strumenti nuovi per trasformare le emozioni in parole, non vi resta che iscrivervi. Sino al 15 settembre 2023 è anche possibile partecipare al bando per l’assegnazione di una borsa di studio a copertura totale della partecipazione al corso. Per tutte le informazioni sul corso e sul bando potete contattare Kressida editore tramite l’apposito form, sul sito www.kressidaeditore.com, oppure scrivere all’indirizzo mail corsi@kressidaeditore.com.