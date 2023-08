Donna travolta da un'auto a Scarlino, individuato il conducente fuggito via

È stato individuato dai carabinieri il conducente alla guida dell'auto che, nella sera di lunedì scorso, ha urtato una turista sulla strada delle Collacchie a Scarlino. Secondo le ricostruzioni, anche in base ad un frammento di specchietto rinvenuto a terra che ha consentito di risalire al modello dell'auto pirata, è probabile che l'automobilista abbia colpito la donna proprio con lo specchietto, per poi allontanarsi. L'urto ha fatto cadere al suolo la 45enne, che ha sbattuto la testa. La donna, straniera che ogni anno trascorre in provincia di Grosseto le vacanze, si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale di Siena.

Acquisito il modello dell'auto, i militari hanno iniziato a controllare le vetture riprese dal servizio di videosorveglianza, che si trova sulla strada delle Collacchie. Una volta individuata la targa, sono risaliti al proprietario. Quest'ultimo avrebbe anche tentato di far sparire l'auto incidentata, negando inizialmente l'accaduto. Avrebbe infine ammesso le sue responsabilità dopo il controllo sul veicolo.