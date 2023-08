Fucecchio Servizi, l'Info Point si trasferisce a San Pierino

Trasloco in vista per l'Info Point della Fucecchio Servizi Srl, che a partire da lunedì 4 settembre non sarà più attivo in via Castruccio, dove attualmente è ubicato, ma si trasferirà a San Pierino in via Sanminiatese 8/A, presso i locali della farmacia comunale.

L'Info Point sarà aperto, senza necessità di appuntamento, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 17, mentre il martedì e il giovedì sarà accessibile soltanto previo appuntamento: il martedì dalle ore 8 alle 13, il giovedì dalle 13 alle 18.

L'Info Point mette a disposizione i seguenti servizi:

- eseguire i pagamenti dei servizi scolastici e i pagamenti di debiti sui servizi scolastici;

- effettuare rateizzazioni;

- ricevere informazioni sui servizi scolastici gestiti dalla Fucecchio Servizi;

- attivare servizi scolastici, servizio Piedibus e iscrizioni;

- richiedere i badge e le tessere identificative per l'accesso allo scuolabus.

Per maggiori informazioni e appuntamenti è possibile telefonare al numero 0571 268313, scrivere all'indirizzo mail n.gashi@comune.fucecchio.fi.it oppure consultare il sito internet www.fucecchioservizi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa