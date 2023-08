Guidano ubriachi all'Elba, denunciati due ventenni

Due giovani turisti lombardi di 28 e 25 anni sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture, in orario notturno, in stato di alterazione psico-fisica da abuso di alcool.

In particolare il 28enne fermato per un controllo in località Le Foci di Portoferraio, ha fatto registrare un livello alcolemico di 0,86 g/l, mentre la ragazza 25enne, che circolava in auto in località Schiopparello, aveva un tasso di 1,19 g/l. Entrambi pertanto sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza ed i militari hanno proceduto nell’immediatezza al ritiro della patente.