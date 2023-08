A Castelfiorentino il 1° Trofeo “Nedo Betti e Mario Gilardetti”

Un torneo dedicato alle due figure che rappresentano la storia della pallacanestro a Castelfiorentino, Nedo Betti e Mario Gilardetti. Le stesse figure a cui, non a caso, sono intitolati i due impianti sportivi castellani, il palazzetto dello sport di viale Roosevelt la palestra polivalente di via XXV Aprile.

Giovedì 14 e venerdì 15 settembre l’Abc Solettificio Manetti di coach Angiolini scenderà in campo per il 1° Trofeo “Nedo Betti e Mario Gilardetti”, quadrangolare pre season patrocinato dal Comitato Regionale Fip Toscana, in cui i gialloblu ospiteranno due delle prossime avversarie del campionato di serie B Interregionale, ovvero Olimpia Legnaia ed Etrusca San Miniato, e la Mens Sana Basketball di Paolo Betti, che prenderà parte al campionato di C unica.

Giovedì 14 in programma le due semifinali, che vedranno sfidarsi alle 19.15 Olimpia Legnaia ed Etrusca San Miniato, mentre alle 21.15 sarà la volta di Abc Castelfiorentino e Mens Sana Basketball. Venerdì 15, negli stessi orari, si terranno le due finali: alle 19.15 finale 3/4 posto, alle 21.15 finale 1/2 posto.

L’ingresso alla singola giornata avrà un biglietto unico al costo di 10 euro, sia per il giovedì che per il venerdì, con cui sarà possibile assistere ad entrambe le gare in programma, pertanto auspichiamo una grande presenza sugli spalti del PalaBetti, non soltanto per iniziare ad assaporare l’adrenalina della nuova stagione ma anche per rendere il dovuto omaggio a due grandi figure a cui l’Abc, e l’intera Castelfiorentino, devono bellissime pagine della loro storia.

Fonte: Abc - Ufficio stampa