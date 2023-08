A Montespertoli l'appuntamento con la Rificolona

Ona Ona Ona ma che bella Rificolona: un evento tradizionale radicato nel folklore popolare fiorentino si terrà giovedì 7 settembre in piazza del Popolo a Montespertoli. Questo affascinante appuntamento, che risale alla metà del Seicento, è celebrato in occasione della vigilia della nascita di Maria e costituisce un'occasione unica di divertimento per tutti.

I veri protagonisti di questa festa sono senza dubbio i bambini, i quali avranno l'opportunità di partecipare attivamente alla tradizione portando con sé le proprie rificolone. Inoltre, la Biblioteca Comunale Ernesto Balducci ha organizzato un laboratorio "Costruisci la tua Rificolona", ospitato presso il Centro Culturale “Le Corti”, in via Sonnino 1. Gratuito per tutti i partecipanti alle ore 18. Si prega di prenotarsi in anticipo chiamando il numero 0571/600228 o inviando una mail a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it entro mercoledì 6 settembre.

Inoltre, la serata continuerà con una splendida sfilata organizzata dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi per la piazza a partire dalle ore 21:30. Un'esperienza musicale straordinaria che coinvolgerà e intratterrà tutti i presenti.

Infine, la Coop di Montespertoli dimostra il proprio impegno nel rendere questa festa ancora più speciale offrendo un gelato a tutti i bambini che parteciperanno all'evento.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa