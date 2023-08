Camion sfonda guard rail in A1 e si ribalta

Uno spaventoso incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto a Scandicci. Una persona è rimasta ferita dopo che un mezzo pesante è uscito di strada.

Il sinistro è avvenuto alle 3.30 nel tratto di A1 al chilometro 291 in direzione nord, non lontano dal parcheggio Villa Costanza. Il tir adibito al trasporto di latte è uscito dalla sede stradale per motivi ancora da chiarire e si è capottato.

I Vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti con tre automezzi, hanno estratto il conducente che si trovava incastrato all’interno della cabina di guida ribaltata, e lo hanno affidato al personale sanitario. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso.