Il Comune di Suvereto mira a diventare una 'wedding destination'

Il Comune di Suvereto mira a diventare una nota "wedding destination" nazionale e internazionale in uno dei suoi pittoreschi borghi medievali. In collaborazione con Federmep, la principale associazione del settore, e con il sostegno dei finanziamenti del PnRR e del Ministero della Cultura, il comune ha avviato un progetto per attirare matrimoni "a chilometro zero".

Il primo ottobre si terrà una simulazione completa di un matrimonio, con una cerimonia presso la Rocca Aldobrandesca, un'evento di rievocazione storica dei Cavalieri di Ildebrandino, un aperitivo in piazza Gramsci e infine un ricevimento a Belvedere. L'iniziativa prevede una collaborazione con imprese locali e l'uso di prodotti e materie prime locali, promuovendo l'approccio "a chilometro zero".

La presidente di Federmep, Serena Ranieri, ha spiegato che l'obiettivo è incentivare il turismo fuori stagione, sostenere le economie locali attraverso la promozione del "made in Italy" e investire nell'imprenditorialità femminile, prevalente nel settore.

Secondo i dati forniti da Federmep, nel 2022 sono stati celebrati oltre 10.000 matrimoni di stranieri in Italia, con una spesa media di 65.000 euro e una media di 60 invitati. La Toscana si posiziona al primo posto con il 21% delle cerimonie a livello nazionale. Le previsioni per il 2023 e il 2024 indicano un ulteriore incremento del 10% nei matrimoni stranieri.

La sindaca Jessica Pasquini ha sottolineato che ci si aspetta varie ricadute positive da questo progetto, inclusa quella economica per sostenere le imprese locali e creare opportunità di lavoro durante tutto l'anno. L'iniziativa aiuterà anche a promuovere una cura degli spazi pubblici che stimoli la richiesta di matrimoni.