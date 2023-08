In auto con 20 grammi di hashish, in casa droga, soldi e materiale per il confezionamento: arrestati

Durante l'estate, i carabinieri del Comando Provinciale di Livorno stanno intensificando le operazioni contro lo spaccio di droga nel territorio. In particolare, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina ha fermato un'auto sospetta in una zona isolata durante la notte. A bordo c'erano due giovani, un 25enne di Bibbona e una 20enne residente a Montescudaio ma di origini laziali. Durante la perquisizione dell'auto sono stati trovati complessivamente 20 grammi di hashish, nelle loro case oltre 70 grammi insieme a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento di dosi e 135 euro in contanti a casa della ragazza. Tutti gli oggetti e la droga sono stati sequestrati e i due giovani saranno processati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.