La Festa dell’Unità di Staggia dal 31 Agosto al 10 Settembre nell’Area Feste del Paese

“La comunità democratica di Staggia apre ancora una volta il decennale appuntamento della Festa dell’Unità nell’Area Feste del Paese” annuncia il Segretario del circolo Filippo Giomini.

Spiega i motivi per i quali il partito democratico di Staggia impiega così tante energie nell’organizzazione dello storico appuntamento della città:

“La Festa dell’Unità assume in questi tempi un significato importante per tre ordini di ragioni. Innanzitutto, occorre considerare lo sforzo di solo volontariato compiuto dalla nostra comunità, fatta di persone che dedicano una parte considerevole della propria vita ai valori che portano in alto la nostra bandiera. Rivendichiamo di essere l’unica forza politica a vantare un patrimonio di persone capace di rispecchiare la nostra società in tutte le sue forme e dimensioni, mettendo in connessione mondi e generazioni animati dagli stessi valori.

Il secondo ordine di ragioni per cui la Festa è luogo di incontro fra le persone. Abbiamo avviato un percorso politico capace di coinvolgere iscritti e non solo: sarà occasione, la festa dell’Unità, per compilare il questionario “Staggia dal 2024”, di cui discuteremo in un’assemblea pubblica Giovedì 7 Settembre. E’ il nostro punto di partenza per guardare all’appuntamento delle amministrative del 2024 ponendoci obiettivi chiari sui temi del lavoro, degli spazi urbani, dell’ambiente, dell’identità culturale, del welfare e delle nuove generazioni nel nostro territorio. Su Staggia in particolare chiudiamo il secondo mandato Bussagli con investimenti importanti su edilizia scolastica e impiantistica sportiva. Inoltre la realizzazione dei due lotti della tangenziale, insieme all’avvio dei cantieri di Piazza Grazzini e Via Borgovecchio, lascia in eredità la sfida di immaginare un nuovo centro storico. L’impegno è storico per la nostra comunità, servirà uno sforzo collettivo di immaginazione da parte dei cittadini, del tessuto associazionistico e dalle attività commerciali del Paese per costruire un progetto credibile, sostenibile e ambizioso da consegnare realizzato alle generazioni future. Il Partito Democratico è l’unica forza politica in grado di interpretare questa missione.”

Infine, ci inorgoglisce la capacità di sperimentare forme dello stare insieme, le più disparate. In un momento storico in cui la società si fa liquida e smaterializzata, crediamo sia fondamentale dare il nostro contributo per garantire i momenti aggregativi fra le persone. La festa dell’unità rappresenta il senso più profondo della nostra azione politica, luogo nel quale le persone si incontrano e prendono parte in una comunità.

All’interno della Festa dell’Unità troverete spazi di confronto politico, di dibattito e iniziative, ma anche spazi di divertimento e convivialità nel ristorante, l’appuntamento della tombola domenica 10 Settembre, musica e ballo liscio. Sul confronto politico, mi preme segnalare l’occasione di incontro con il Sindaco e la Giunta sui temi del territorio giovedì 31 Agosto e l’Assemblea pubblica del circolo PD Staggia Giovedì 7 settembre. Inoltre ci sarà modo di firmare la petizione per promuovere la proposta di legge in materia di salario minimo promossa da Partito Democratico.

L’impegno dei volontari racconta una storia che viene da lontano, tramandata da quelli che c’erano prima di noi e che noi trasmettiamo ai più giovani. Siamo convinti che gli spazi che si abitano vanno consegnati a quelli che vengono dopo, almeno come si sono trovati, se possibile migliorandoli. Sperimentiamo questa idea nella pratica politica e nell’amministrazione, ne andiamo fieri. E’ bello mettere a disposizione di Staggia la comunità democratica.”