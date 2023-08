Lo sport di Calenzano si mobilita per l’Emilia Romagna

Lo sport calenzanese si mobilita per i territori colpiti dalle alluvioni in Emilia Romagna. Le associazioni sportive organizzeranno una serie di iniziative tra settembre e novembre per raccogliere fondi per il comitato di Calenzano per l’Emilia Romagna che si è costituito a fine maggio. L’obiettivo del comitato, che ha come capofila il Comune, è individuare un ente locale con cui “gemellarsi” per individuare insieme un intervento specifico, in modo da portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite.

“Il mondo dello sport calenzanese – commenta l’assessore allo Sport Laura Maggi – da sempre sensibile ai valori della solidarietà e della partecipazione, anche stavolta risponde all’appello del Comune nel modo migliore. Saranno dunque organizzati tornei, dimostrazioni e occasioni conviviali con l’obiettivo di raccogliere fondi per il comitato per l’Emilia Romagna, destinati alla ricostruzione nei luoghi colpiti dalle alluvioni. Invitiamo la cittadinanza a partecipare alle iniziative: non solo ci sarà modo di giocare o assistere a bei momenti sportivi, ma anche di aiutare chi sta ripartendo dopo un evento calamitoso così grave. Un ringraziamento sentito a tutte le associazioni che hanno raccolto questa ‘chiamata’ alla solidarietà”.

Si comincia il 3 settembre con la “Scarpinata settimellese” a cura dell’Apd Settimo Miglio; ritrovo alle ore 7,30 al circolo Mcl in via Arrighetto da Settimello, 84. Il 9 settembre alle ore 15 al campo sportivo Il Neto ci sarà il Memorial Bellandi, Di Pietro, Viviani con un triangolare di calcio categoria juniores, a cura dell’Ac Settimello. Lo stesso giorno, alle ore 20, cena di solidarietà organizzata dal circolo Mcl con la collaborazione della ASD Fosco Bessi.

Il 23 e 24 settembre dalle ore 9 alle ore 19 al palazzetto dello Sport la Pallacanestro Calenzano organizza un torneo di basket under 13. Il 30 settembre alle ore 20 presso il Palazzetto dello sport esibizione di danza sportiva a cura della Adds Tomasiello. Il 1 ottobre spazio alla pallavolo, a cura della Calenzano Volley, con un quadrangolare categoria under 12. Il 14 ottobre gran galà di pattinaggio a cura della Primavera dello sport. Nel mese di ottobre appuntamento anche con il pugilato, a cura di Asd Boxing club e con la tappa del Gran Prix giovanile con gare su pista delle categorie Esordienti al campo sportivo organizzate dalla Asd Atletica Calenzano.

A novembre ci sarà la 24esima edizione del Trofeo Città di Calenzano di Esseci nuoto, manifestazione di nuoto riservata agli atleti del gruppo "Categoria". Tutti gli aggiornamenti sulle iniziative saranno pubblicate sul sito del Comune (www.comune.calenzano.fi.it)

Le iniziative sportive si aggiungono a quelle già organizzate dal mondo dell’associazionismo calenzanese da giugno scorso, i cui ricavati stanno confluendo nel conto corrente dedicato, aperto dal Comune di Calenzano presso Unicredit, tesoreria comunale, con Iban IT16P0200838103000106781403. Possono fare donazioni cittadini, imprese e associazioni.