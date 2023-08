Nuove attività nei parchi e nelle piazze con la Biblioteca di Empoli

Il mese di settembre si apre nel segno delle letture, dei laboratori, dello stare insieme all'aria aperto. Continuano le iniziative promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini nei parchi e nelle piazze della città, protagoniste anche la prossima settimana. Ma andiamo per ordine, la prima data da segnare in agenda è quella che riguarda "Sferruzza, sferruzza al Parco di Serravalle", attività rivolta agli adulti: lunedì 4 settembre 2023, dalle 17.30 presso il Green Bar, le creative 'sferruzzanti' torneranno dopo le vacanze estive con tanti consigli preziosi sulla maglia, l'uncinetto e tutto l'universo del 'ferri e filo'. Per partecipare all'incontro, gli interessati possono scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare lo 0571 757840.

Per quanto riguarda bambine, bambini, ragazze e ragazzi, sono numerose le proposte ospitate al Parco di Serravalle, arricchite dalla presenza del Punto prestito mobile con libri e albi illustrati da sfogliare e scoprire: si comincia lunedì 4 settembre alle 18 con L'Ora del Racconto, letture ad alta voce nel verde con le avvincenti storie selezionate dalla bibliotecaria Antonella, per partecipanti dai 3 ai 9 anni di età. Il 7 settembre, sono due le iniziative in programma: alle 17 spazio a Gli Scompaginati al Parco, un incontro, dedicato a lettori e lettrici dagli 11 ai 14 anni di età e coordinato dalla bibliotecaria Claudia, per scoprire i libri più letti dai ragazzi e dalle ragazze durante l'estate e conoscere nuovi titoli, per prepararsi alla nuova stagione, mentre alle 17.30 sarà il momento de L'Ora del fare "L'Acchiappafoglie", laboratorio creativo con la bibliotecaria Giulia in cui i partecipanti, dai 4 ai 10 anni di età, costruiranno insieme uno splendido acchiappasogni con le foglie.

Il calendario de "L'Ora del Racconto in piazza", con tante letture animate all'aperto e Punto prestito itinerante, propone per la prossima settimana un appuntamento da non perdere, mercoledì 6 settembre alle 18, in piazza Matteotti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa