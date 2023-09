Camion si ribalta a La Grillaia, interviene Pegaso

Un mezzo pesante si è ribaltato sulla via Volterrana a La Grillaia (Chianni), lungo la strada che porta all'interno della vecchia discarica. Il guidatore è stato portato con Pegaso all'ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco di Saline di Volterra, oltre all'ambulanza, all'elisoccorso e ai carabinieri. Le cause del sinistro - avvenuto alle 9.30 circa del 1 settembre - sono ancora in corso di accertamento. Il guidatore era rimasto all'interno del veicolo, è stato necessario l'intervento dei pompieri per liberarlo.