Due giornate di sciopero all'Opificio Tecnologico nel Valdarno

Due giornate di sciopero all'Opificio Tecnologico di Terranuova Bracciolini ad Arezzo, 16 ore in tutto, otto per la giornata di oggi e altrettante per lunedì 4 settembre. Come affermato dalla Fiom Cgil, in particolare da Gianni Rialti, l'azienda è collocata in un mercato di espansione con la produzione di elettronica di potenza, digitalizzazione industriale, stampanti 3D. "Sulla carta - dice Risaliti - è un'azienda del futuro che però sembra non riuscire a realizzare quanto è in grado di immaginare e progettare". Il sindacalista parla inoltre si strategie e progetti non realizzati: "Così abbiamo praticamente esaurito la cassa integrazione, stiamo "raschiando il barile" delle ferie e dei permessi, non si lavora a pieno regime e non si è ancora riscosso lo stipendio di luglio". Negli incontri con l'azienda, continua Rialti della Fiom Cgil, "non abbiamo registrato la tradizionale conflittualità che può manifestrarsi in situazioni di questo tipo. L'azienda continua a fare annunci e strategie che, sulla carta, avrebbero già dovuto saturare la produzione. La realtà, poi, è drammaticamente diversa e pone seri interrogativi sul futuro di 35 lavoratori e di altrettante famiglie".