Furto di alcolici al supermercato, arrestato un giovane nell'Aretino

Sorpreso mentre tentava il furto in un supermercato, un giovane di circa 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato nell'Aretino. È successo mercoledì sera e sul posto, in località Farniole, sono intervenuti i carabinieri di Foiano della Chiana. Il giovane avrebbe prelevato dal negozio alcune bottiglie di liquore ma, notato dal personale addetto alla vigilanza, è stato fermato restituendo solo parte della refurtiva. A quel punto, superando le casse, avrebbe provato a guadagnarsi la fuga ma ad attenderlo fuori c'erano già i militari, preventivamente allertati.

Sottoposto a perquisizione personale, il 20enne è stato trovato in possesso di varie bottiglie di super alcolici nascoste in uno zaino. Il tutto è stato restituito ai legittimi proprietari e il responsabile del centro commerciale ha sporto denuncia. Il giovane, già riguardato dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e conosciuto per precedenti dalle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato. Disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo presso il tribunale di Arezzo. Questa mattina l'arresto è stato convalidato e per il ragazzo è stata disposta la permanenza nella propria abitazione durante le ore notturne.