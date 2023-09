Gerardo Pozzi in concerto a La corte degli accorti

Domenica 10 settembre alle ore 19.00 a Castelnuovo d'Elsa (Castelfiorentino) sarà ospite a 'La corte degli accorti' Gerardo Pozzi. L'evento sarà in via della Repubblica 6/B. "Naturalmente seguirà cena condivisa e come sempre sono graditi contributi in cibo o bevande" fanno sapere gli organizzatori. Prenotazioni a lacortedegliaccorti@gmail.com.



Gerardo Pozzi (Bergamo, 23 giugno 1972), fisioterapista, vive a Vittorio Veneto dal 2002. Scrive canzoni da sempre, ma trova il coraggio di pubblicarle solo alla soglia dei quarant'anni. Ha all'attivo tre album e un quarto in arrivo per la primavera del 2024. Con la canzone "Badabùm" vince il Premio Fabrizio De André nel 2014, il Premio Botteghe d'Autore (miglior testo) nel 2015, è finalista al Tour Music Fest nel 2016 e tra i primi quattro finalisti del Premio Musicultura nel 2019. Nel gennaio 2023 partecipa alla serata in onore di Piero Ciampi, a Camaiore. A ottobre uscirà il suo primo romanzo.