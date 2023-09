Processione alla Tinaia, cambia la viabilità

Domenica 3 settembre 2023, in occasione della Festa della Madonna, è in programma la processione della Parrocchia dei S.S. Michele e Leopoldo alla Tinaia. Per permettere lo svolgimento della processione, il cui percorso prevede l'inizio dalla chiesa dei S.S. Michele e Leopoldo per poi proseguire in via del Piano della Tinaia e via della Tinaia prima del rientro in chiesa, sono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità, come disposto dall'ordinanza 455 del 31 agosto 2023 (https://bit.ly/3EliZ1O).

Il provvedimento ordina l'adozione, dalle ore 20.30 alle 23 del 3 settembre 2023, del divieto di transito di tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al transito della processione in via del Piano della Tinaia (nel tratto compreso fra la chiesa e via della Tinaia) e in via della Tinaia (nel tratto compreso fra via del Piano della Tinaia e viale delle Olimpiadi). Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa