Ruba bancali a una ditta di logistica, denunciato

I carabinieri di Stagno, al termine di una proficua attività d’indagine, hanno denunciato un 47enne livornese per furto continuato. L’uomo, nello scorso mese di agosto, alla guida della propria autovettura, avrebbe più volte fatto ingresso all’interno dell’area di stoccaggio di una ditta di logistica e trasporti operativa in zona attraverso un cancello lasciato parzialmente aperto. Vista la capienza del veicolo, sono stati necessari più accessi in giorni diversi per appropriarsi di un totale di 30 bancali di legno, per un valore di circa 600 euro, verosimilmente anche per non attirare troppo l’attenzione. Ma l’ammanco è stato comunque notato dai dipendenti della ditta che hanno segnalato il tutto ai militari. Dalla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza è stato possibile accertare il furto e, a seguito di ulteriori accertamenti, identificare il presunto autore.