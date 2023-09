Sotto effetto di cannabinoidi causa incidente, ventenne denunciato

I carabinieri sono intervenuti in via dei Lavoratori a Rosignano Marittimo per un incidente stradale che ha visto coinvolti un motociclo e un furgone.

Imilitari hanno appurato che un operaio 20enne della zona, verosimilmente per la perdita di controllo del veicolo, aveva impattato dapprima impattato con un furgone per poi finire fuori strada, riportando delle lesioni. Il conducente del furgone è rimasto fortunatamente illeso.

Soccorso e trasportato presso l’ospedale civile di Cecina, a seguito di analisi, è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi.

Il 20enne è stato quindi denunciato per guida in stato di alterazione, è stato segnalato alla Prefettura di Livorno e gli è stata ritirata la patente di guida.