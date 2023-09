Autopsia sulla salma di Gino Mori, indagata un'ottantenne

Il Pubblico Ministero della Procura di Pisa, dott. Egidio Celano, titolare del procedimento penale per la tragica morte di Gino Mori, ieri, venerdì primo settembre 2023, ha formalmente iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale F. B., ottant’anni, di Casciana Terme Lari, la automobilista che il 12 agosto scorso ha travolto mentre procedeva in sella alla sua bicicletta, nello stesso territorio comunale di Casciana, l’ottantaquattrenne di Ponsacco, e ha altresì disposto l’autopsia sulla salma per confermare che il decesso, avvenuto giovedì 31 agosto, dopo 19 giorni di agonia, sia stato dovuto ai pesantissimi politraumi causati dal sinistro.

Il Sostituto Procuratore affiderà l’incarico per l’accertamento tecnico non ripetibile lunedì 4 settembre, alle ore 12, negli uffici giudiziari di via Beccaria, al medico legale dott. Andrea Scatena, che procederà a seguire con l’esame, dalle ore 14 presso la Medicina Legale dell’ospedale Cisanello: alle operazioni peritali parteciperà anche il medico legale dott. Pierfrancesco Monaco quale consulente tecnico per la parte offesa messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, a cui i familiari del signor Mori, attraverso il consulente Massimiliano Bartolacci, si sono affidati per essere assistiti, fare piena luce sui fatti e ottenere giustizia.

Una volta ultimata l’autopsia il magistrato inquirente darà il nulla osta alla sepoltura e i congiunti dell’ottantaquattrenne potranno fissare la data dei funerali del loro caro.