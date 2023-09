Caracosta centra il 6, anche il Palio del Cerro 2023 è dei bianconeri

La sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (foto gonews.it)

Rullo di tamburi, squillo di trombe, cori che fanno eco dagli spalti delle tribune fino alle scalinate della Villa Medicea, in una piazza Vittorio Emanuele II da sold out. Nella serata di sabato 2 settembre Cerreto Guidi si è colorata delle sfumature delle sue quattro contrade per il Palio del Cerro e l’atmosfera da rievocazione storica ha coinvolto proprio tutti, anche i sindaci. Per l’occasione della 54esima edizione infatti, i primi cittadini Simona Rossetti e Giuseppe Torchia, rispettivamente di Cerreto e Vinci, hanno partecipato alla serata in abiti storici, sfilando nel corteo. In prima fila, ad assistere ai giochi di abilità, presente anche il presidente della Regione Eugenio Giani. A sfidarsi sulla pedana Porta Caracosta, bianconeri vincitori degli ultimi cinque palii consecutivi, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Porta Santa Maria al Pozzolo nelle tradizionali prove del tiro con la balestra, tiro alla fune, lancio degli anelli unica prova totalmente al femminile, corsa delle bigonce e corsa sui troppoli.

Palio del Cerro, Caracosta conquista la sesta edizione consecutiva

Una Porta Caracosta senza freni si aggiudica anche l’edizione numero 54 del Palio del Cerro. Per la contrada bianca e nera si tratta del sesto palio consecutivo vinto a partire dal 2017 (escluso il 2020, anno in cui la manifestazione non è stata disputata causa pandemia). Caracosta ha guidato le classifiche parziali, posizionandosi sempre al vertice sulle altre tre contrade. Non manca molto all’una di notte quando il risultato è confermato anche dalla classifica finale, dopo le ultime manche del tiro alla fune. Il Palio del Cerro 2023 si conclude dunque con Porta Caracosta al primo posto con un totale di 19 punti. Seguono al secondo posto Porta Fiorentina (13 punti), Porta al Palagio (12 punti) e Santa Maria al Pozzolo (7 punti).

